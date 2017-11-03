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Spor

03 Kasım Cuma Spor Gündemi

SÜPER LİG 20

03 Kasım 2017 12:30

SÜPER LİG
20.00 Galatasaray - Gençlerbirliği 

FENERBAHÇE
15.00 Fenerbahçe, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak
19.00 Sarı-lacivertli ekip, Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan kalkacak özel uçakla Ankara\'ya gidecek

OSMANLISPOR
Başkent ekibi Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek

BEŞİKTAŞ
Gözetepe maçı hazırlıkları devam edecek 

TFF 1.LİG
18.00 Gazişehir Gaziantep - Manisaspor  

EUROLEAGUE
20.30 Anadolu Efes - Unicaja Malaga

Avrupa Ligi\'nde verdiği karar ile damga vurdu 
Halis Özkahya\'dan skandal karar

GOLF - TURKİSH AİRLİNES OPEN 2017 
European Tour Rolex Serisi\'nin sekiz ayağından altıncısı Turkish Airlines Open 2017, Antalya Belek\'te devam ediyor
 

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