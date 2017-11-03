03 Kasım Cuma Spor Gündemi

SÜPER LİG
20.00 Galatasaray - Gençlerbirliği
FENERBAHÇE
15.00 Fenerbahçe, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak
19.00 Sarı-lacivertli ekip, Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan kalkacak özel uçakla Ankara\'ya gidecek
OSMANLISPOR
Başkent ekibi Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek
BEŞİKTAŞ
Gözetepe maçı hazırlıkları devam edecek
TFF 1.LİG
18.00 Gazişehir Gaziantep - Manisaspor
EUROLEAGUE
20.30 Anadolu Efes - Unicaja Malaga
Avrupa Ligi\'nde verdiği karar ile damga vurdu
Halis Özkahya\'dan skandal karar
GOLF - TURKİSH AİRLİNES OPEN 2017
European Tour Rolex Serisi\'nin sekiz ayağından altıncısı Turkish Airlines Open 2017, Antalya Belek\'te devam ediyor