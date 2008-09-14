İhracatçı KOBİ’lere ‘0’ faizli ihracat kredisi

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), ihracatçı KOBİ'lere "sıfır" faizli ihracat destek kredisi kullandıracak.Kredi, 100 bin dolara kadar 6 ay vadeli, vade sonunda defaten ödemeli, sıfır faizli ihracat kredisi şeklinde olacak. KOBİ'lere kullandırılacak söz konusu kredinin toplam hacmi 650 milyon doları bulacak.Üst limiti 100 bin dolar olacak krediden, 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon YTL'yi aşmayan imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve ihracat taahhüt eden KOBİ'ler yararlanabilecek.Krediyi kullanacak KOBİ'lerin tamamının 100 bin dolar üst limitten kredi kullanmaları halinde 6 bin 500 işletme yararlanacak. 100 bin dolar limitinin altında kredi kullanması halinde krediden yararlanacak işletme sayısı bu rakamın çok üzerine çıkacak.Sıfır faizli destek kapsamında kullandırılacak 650 milyon dolarlık kaynağı yüzde 30'u Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki (KÖY) ihracatçı KOBİ'lere, yüzde 70'i de normal ve gelişmiş yörelerdeki ihracatçı KOBİ'lere kullandırılacak.Sıfır faizli İhracat destek kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'lerin 15 Eylül Pazartesi günümesai saati başlangıcı itibariyle Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Akbank ve Türk Ekonomi Banka'ları başvurmaları gerekecek.