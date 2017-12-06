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- ZAFER BİRYOL YENİDEN GÖZALTINA ALINDI 

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  Eski futbolcu Zafer Biryol, savcılığın itirazı sonrasında çıkartılan yakalama kararı kapsamında yeniden gözaltına alındı

06 Aralık 2017 17:11

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 
Eski futbolcu Zafer Biryol, savcılığın itirazı sonrasında çıkartılan yakalama kararı kapsamında yeniden gözaltına alındı. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında  eski futbolcu Zafer Biryol, 17 Kasım\'da Bylock kullandığı iddiasıyla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Biryol, 28 Kasım\'da sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Zafer Biryol\'un serbest bırakılmasına itiraz etmesi sonucu yakalama kararı çıkartıldı. Biryol , İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün yeniden gözaltına alındı. Zafer Biryol,  Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Biryol\'un arşiv görüntüsü


 
 

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