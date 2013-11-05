39 yılın ardından Kıbrıs'ta Türkler ile Rumlar'ın ilk ortak temsili futbolda

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Futbol Federasyonu ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi Futbol Federasyonu bugün FIFA ve UEFA başkanlarının da tanık olduğu tarihi bir anlaşmaya imza attı. Asıl anlaşma sağlanan kadar 'geçici' olarak sağlanan anlaşmayla Türk federasyonu Rum kesiminin federasyonuna tabi olurken Kıbrıs Türk takımlarının Avrupa kupalarına katılmasının önü açıldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre anlaşma FIFA Başkanı Sepp Blatter ve UEFA Başkanı Michael Platini'nin başkanlığında bugün İsviçre'nin Zürih kentinde imzalandı. Geçici anlaşmaya iki taraf adına ise Kıbrıs Futbol Federasyonu (CFA) Başkanı Costakis Koutsokoumnis ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (CTFA) Başkanı Hasan Sertoğlu imza attı.

Geçici anlaşmaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Futbol Federayonu, Güney Kıbrıs Rum Kesimi Futbol Federasyonu'nun yönetmeliklerine ve statüsüne tabi olacak. Güney Kıbrıs Rum Kesimi Futbol Federasyonu ise FIFA ve UEFA'nın üyesi olarak kalmaya devam ederken, ülkedeki uluslararası futbol organizasyonlarını organize etme, hizmet verme ve yönetimden sorumlu olacak. Taraflar, anlaşmanın uygulanmasına ilişkin ortak bir yönetim kurulunun kurulması yönünde de anlaştı.

Tartışmalara neden olmuştu

2007'den beri görüşmeleri sürdürülen anlaşma Ada'nın her iki kesiminde de ilgi görmüş ve tartışmalara neden olmuştu. Özellikle KKTC'deki milliyetçi kesimler anlaşmayı Rumların egemenliğinin KKTC'de de kabul edilmesi anlamına geleceğini iddia ederek şiddetle eleştiriyorlardı. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ise 31 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında kamuoyuna sorulan "FIFA'yla yapılacak olan görüşmeyi nasıl karşılıyorsunuz?" anketinin sonuçlarını açıklamıştı. Sertoğlu'nun açıkladığı anket sonuçlarına göre KKTC genelinin %81.2'lik bir kesimi anlaşmaya destek veriyor. Buna karşın %15,3'lük bir kesim ise anlaşmaya olumsuz buluyor. Konu hakkında fikir beyan etmeyenlerin oranı ise %3,5.

Uluslararası temas rum oyuna bağlı

Protokole göre, KOP’un FIFA ve UEFA üyeliklerinde bir değişiklik olmayacak. Türk federasyon, üyesi olacağı KOP’un onayı alınarak uluslararası kurumlarla temas kuracak. Anlaşma, KKTC takımlarının Avrupa kupalarına katılmasına olanak sağlamıyor. Ancak Türkiye’den KKTC’ye giden takımlar burada kamp ve maç yapabilecek.

1955’te EOKA ayırdı

TÜRK ve Rumların ortak federasyonu, 1960’da kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nden önce, İngiliz yönetimi sırasında 1955 yılında ikiye ayrıldı. Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamayı amaçlayan EOKA örgütü, 1955’te Kıbrıslı Türklerin en eski takımı Çetinkaya’yı maçlara sokmadı. Lefkoşa’daki stada yazılan ‘Türkler ve köpekler giremez’ pankartı, Türklerin ortak federasyondan ayrılmasına neden oldu.



İşte protokol

1-KTFF, KOP’un yönetmelik ve tüzüklerine uygun olarak KOP üyeliği için başvuru yapacak. KTFF’ye üye tüm kulüpler dolaylı olarak KOP’un üyesi olacak.

2-KOP, KTFF’nin kapasite ve yetkilerini tanıyacak, kendi üyeleri arasında, uluslararası sporun ilkeleri ve FIFA ile UEFA’nın tüm yönetmelik ve tüzüklerine bağlı kalarak şampiyona organize edebilecek. KOP yönetimi Türklerin de locağı komiteyle, Kıbrıs Türk futbolundaki sorunları ele alacak ve kararlar alabilecek. Kararlar KOP yönetimin onayına tabi olacak.

3-KTFF, KOP’un onaylanmış üyesi olacağı için genel kurul toplantılarına ve KOP Yönetim Kurulu’nda temsil hakkı olacak. KOP ise, KTFF’nin genel toplantılarını izlemek hakkına sahip olacak.

4-KOP ve KTFF’nun kuracağı komite şu alanlarda faaliyet gösterecek:

· Kıbrıslı Türklerin KOP Genel Kurulu, Yönetim Kurulu ve diğer komitelerdeki temsili.

· Transfer ve statü düzenlenmesi.

· Türk takımların KOP organizasyonlarında yer alması.

· FIFA ve UEFA’nın gelişim programlarına katılım.

· Kıbrıslı Türklerin uluslararası dostluk müsabakaları düzenlemesi.

· UEFA’nın bölgesel kupalarında Türk takımların yer alması

· Türklerin UEFA antrenörlük diplomaları alması,

5-KOP ve KTFF, anlaşmayı iptal etme hakkına sahip. Anlaşmadaki hiçbir örnek katılımcılara yasal hak oluşturmaz.

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