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Dünya

39 yıl sonra cezaevine geri dönmek için kendini ihbar etti

Clarence David Moore adlı mahkumun 70'li yıllarda kaçtığı ve dönmek istediği cezaevi 13 yıl önce kapandı

23 Nisan 2015 18:21

ABD'de 39 yıl önce cezaevinden kaçan bir mahkum, polise telefon ederek kendisini ihbar etti.

FOCUS Online’de yer alan habere göre, Kuzey Carolina’daki bir cezaevinden 70’li yıllarda kaçmayı başaran Clarence David Moore adlı mahkum, yaklaşık kırk yıl sonra tekrar cezaevine girmek istedi.
 
Bugün 66 yaşında olan Moore’un kaçak olduğu için sigorta yaptıramadığı ve doktora gidemediği için, sağlık nedenleriyle tekrar cezaevine girmek istediği belirtildi.

Habere göre, Franklin County polis karakolunu arayan kişi, kendisinin 39 yıl önce cezaevinden kaçan Moore olduğunu belirtti ve doktora ihtiyacı olduğu için, tekrar cezaevine dönmek istediğini söyledi. Moore’un dosyasını inceleyen ve bulunduğu yere giden polisler, Moore’u felç geçirmiş ve yardıma muhtaç halde buldular.

 

Cezaevi 2002'den beri kapalı

 

Kentucky savcılığı tarafından hakkında soruşturma açılan Moore’un, ceza alıp almayacağı ya da Kuzey Carolina’ya iade edilip edilmeyeceğine mahkeme tarafından karar verileceği belirtiliyor.

Mahkumun 39 yıl önce kaçtığı ve dönmeyi istediği cezaevinin 2002 yılından beri kapalı olduğu kaydedildi.

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