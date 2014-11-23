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Dünya

39 yıl boyunca suçsuz yere hapis yattı

ABD'de 12 yaşındaki bir çocuğun ifadesi sebebiyle tutuklanan ve idam cezası hapis cezasına çevrilen Ricky Jackson'ın masum olduğu ve 39 yıl boyunca haksız yere hapis yattığı ortaya çıktı

23 Kasım 2014 16:50

1975'te bir otobüste işlenen cinayetin tek tanığı 12 yaşındaki Edward Vernon, cinayeti Ricky Jackson'ın işlediğini söyledi. Jackson önce idam, ardından hapis cezasına çarptırıldı. Tam 39 yıl sonra Vernon cinayeti görmediğini itiraf etti. Jackson da serbest bırakıldı.

Radikal’de yer alan habere göre, ABD'de yalan ifade veren bir tanık yüzünden 39 yıl hapis yatan bir adam, yıllar sonra özgürlüğüne kavuştu. 1975'te Ricky Jackson'ın bindiği otobüste işlenen cinayetin tek tanığı, o tarihte 12 yaşında olan Edward Vernon'du. Küçük çocuğun cinayeti Jackson'ın ve otobüste bulunan iki kardeşin işlediğini söylemesi üzerine jüri zanlıyı suçlu buldu. 

Şu anda 59 yaşında olan Ricky Jackson ve iki kardeş cinayetten hüküm giydi. Şimdi 51 yaşında olan tanık Eddie Vernon yıllar sonra, saldırıyı görmediğini ve polisin ailesini tutuklama tehdidi üzerine bu ifadeyi verdiğini açıkladı.

Hapishanedeyken annesini, erkek kardeşini ve bir kız kardeşini kaybeden Ricky Jackson'ın geç gelen adalete rağmen özgür kaldığı için mutlu olduğu gözlendi. Jackson'ın beraat kararının ardından telefonla ailesini arayıp "artık bitti" diye bağırdığı kaydedildi. 

Cezası eyalet yasalarına göre hapse çevrilen Jackson, 73'ten beri masumken ölüm cezası alan 148'inci, bu yılki 5'inci mahkum oldu. 

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