T24 LogoT24 Logo
Gündem

 - (yeniden) HAVA HARP OKULU'NDAKİ DARBE HAZIRLIĞINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI (1)

- Darbe girişiminden bir gün önce  Hava Harp Okulu'nda yaşananlar

06 Kasım 2017 16:10

- Darbe girişiminden bir gün önce  Hava Harp Okulu\'nda yaşananlar...

Haber: Serpil KIRKESER / Özden ATİK İstanbul 
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu\'ndaki eylemlere ilişkin 34\'ü tutuklu 44 şüpheli hakkında açılan davada yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 14 Temmuz 2016 tarihinde yani darbe girişiminden bir gün önce  Hava Harp Okulu\'nda yaşanan darbe hazırlıkları ile  helikopterlerin darbeci askerlerce okuldan çıkarılma anları da görüntülerde yer alıyor. 

Görüntü Dökümü:
-----------
-Hava Harp Okulu\'nda yaşananlar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DarbeHarp OkuluHaber Serpil KIRKESERATİKTemmuzHava Harp OkuluGörüntülerdeDökümü Hava Harp Okulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24