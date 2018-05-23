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 - (yeniden) HASTANE OTOPARKINDAKİ OLAY: 1 JANDARMA PERSONELİ YARALANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA Pendik'teki Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında takipteki şüphelinin bulunduğu aracı durdurmak isteyen jandarma personeli çıkan arbede sırasında cam kırığıyla boynundan yaralandı

23 Mayıs 2018 19:44

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA
Pendik\'teki Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin otoparkında takipteki şüphelinin bulunduğu aracı durdurmak isteyen jandarma personeli çıkan arbede sırasında cam kırığıyla boynundan yaralandı.
Kocaeli sivil jandarma ekiplerinin takibindeki şüpheli, Pendik\'teki Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin otoparkında gözaltına alınmak istendi. Bu sırada şüpheli kaçmak istedi. Bir jandarma personelinin ateş açması sonucu kırılan araç camından sıçrayan parçalarla bir jandarma personeli boynundan hafif yaralandı. Şüpheli kayıplara karışırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Hastane otoparkı
-Şüphelinin aracı
-Boş kovanlar
-Olay yeri inceleme çalışması
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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