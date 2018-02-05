- (yeniden) EVİNİN YANINDAKİ  BOŞLUKTA ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda bir kişi, evinin kenarındaki boşlukta komşuları tarafından ölü bulundu.

Kasımpaşa Küçük Piyale Mahallesi sakinleri, bina kenarındaki 1 metrelik boşlukta komşuları Birol Yılmazer (53) \'in hareketsiz yattığını gördü. Komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Yılmazer\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ceset üzerinde ve çevrede incelemelerde bulundu.

\"SABAH ÜST KOMŞUMUZ FARK ETTİ\"

Yılmazer\'in komşusu \"Bildiğimiz bir ağabeyimizdi ölmüş. Gece düşmüş. Kardeşiyle beraber yaşıyordu gece eve gelmeyince aramış ulaşamamışlar. Merak etmişler. Sabah üst komşumuz fark etti\" diye konuştu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Birol Yılmazer\'in ölü bulunduğu yer

-Komşusu ile röportaj

-Haberi duyup gelen Yılmazer\'in arkadaşları

-Polis ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

05.02.2018 - 13.33 - Haber Kodu : 180205084

