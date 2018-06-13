- (yeniden) AYAZAĞA'DA FABRİKA YANGINI (3)

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Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Ali AKSOYER - Zeki GÜNAL- İSTANBUL DHA Sarıyer Ayazağa'da bir fabrikada yangın çıktı

13 Haziran 2018 19:05

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Ali AKSOYER - Zeki GÜNAL- İSTANBUL DHA
Sarıyer Ayazağa\'da bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikada havuz malzemeleri üretildiği ve içeride çok miktarda kimyasal maddenin olduğu bildiriliyor.
Ayazağa Cendere Yolu\'nda  bulunan bir fabrikada yangın çıktığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yanan fabrikadan yükselen dumanlar birçok ilçeden görülüyor. Fabrikada havuz malzemeleri üretildiği ve içeride çok miktarda kimyasal maddenin olduğu bildiriliyor. Yangına Seyrantepe, Kağıthane, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Bakırköy, Şişli itfaiye ekiplerinin yanı sıra Anadolu yakasından da Ümraniye ve Çavuşbaşı itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Görüntü Dökümü;:
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-Yükselen dumanlar
-Yangından görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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