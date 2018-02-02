- (yeniden) - ÜSKÜDAR'DA 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA:  OTOBÜS ŞOFÖRÜ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA
Üsküdar\'da 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan özel halk otobüsü şoförü adliyeye sevkedildi.
Üsküdar Dr. Eyüp Aksoy Caddesi\'nde dün meydana gelen kazada Selim Karakaya yönetimindeki özel halk otobüsü, durağa yaklaştığı sırada Turan Duman yönetimindeki İETT otobüsüyle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkıp, otobüs durağında bekleyenlere çarpmıştı. 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası gözaltına alınan özel halk otobüsü sürücüsü Selim Karakaya , Üsküdar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi\'ndeki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi\'ne sevkedildi. Karakaya gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
Görüntü Dökümü:
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-Polis merkezinden görüntü
-Sürücünün çıkışı(ceketli)
-Polis otosuna bindirilmesi
-Genel ve detay görüntüler