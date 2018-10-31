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- (yeniden) - SUUDİ BAŞSAVCININ KALDIĞI OTELDE GECE YARISI HAREKETLİLİĞİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL /İstanbul DHA Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb'in kaldığı otelde gece yarısı hareketlilik yaşandı

31 Ekim 2018 12:44

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL /İstanbul DHA
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye\'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb\'in kaldığı otelde gece yarısı hareketlilik yaşandı.
Cemal Kaşıkçı soruşturması için iki gün önce Türkiye\'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb\'in kaldığı otelden gece saat 00.10\'da araç konvoyu çıktı. Konvoy, İstanbul MİT Bölge Müdürlüğü\'ne geçti. 

Görüntü Dökümü:
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-Araçların MİT Bölge Müdürlüğü\'ne girişi
-önceki gün çekilen takip görüntüleri
 
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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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