- YENİ YILA KÖPRÜ ÜZERİNDE GİRDİLER

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde yeni yıla girenler, renkli görüntüler oluşturdu. 2017\'nin son dakikalarında araçlarını köprü üzerinde durduranlar yeni yıla Avrupa ile Asya\'nın ortasında girdi.
Köprüde görevli trafik polisleri de vatandaşları uyardı. Emniyet güçlerinin uyarıları üzerine kutlamaları kısa süren sürücüler, araçlarına binerek köprüden ayrıldı.
Görüntü Dökümü;
---------
-Köprünün görüntüsü
-Köprü üzerinde yeni yıla girenler
-Köprü üzerinde duranlarla röp.
-Detaylar