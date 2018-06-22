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- YENİ KARAKÖY İSKELESİ'NDEN SEFERLER BAŞLADI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) Karaköy İskelesi'nin yerine yapılan akıllı yüzer iskelede ilk seferler bu sabah 06

22 Haziran 2018 16:10

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Karaköy İskelesi\'nin yerine yapılan akıllı yüzer iskelede ilk seferler bu sabah 06.20 itibariyle başladı.
Karaköy\'de bulunan ve 22 Kasım 2008 tarihinde yaşanan aşırı lodos nedeniyle su alarak batan Karaköy İskelesi\'nin yerine yapılan Akıllı Yüzer İskelede ilk seferler bu sabah 06.20 itibariyle başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Tuzla Tersanesinde yüzde yüz yerli üretimle inşa edilen iskeleyi çok beğendiğini belirten Şerife Dursun, \" Çok güzel olmuş, ülkemize de bu yakışır. Eski iskeleye nazaran bu iskeleyi çok beğendim. Memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum\" dedi.
Yurt dışında yaşadığını söyleyen  İlhan Gökçeoğlu ise “Yeni iskele eskiye göre çok daha derli ve toplu görünüyor. İstanbul\'a geldiğim zamanlar yolum düşerse bu iskeleyi kullanacağım\" dedi.

AYNI ANDA 3 VAPUR YANAŞABİLİYOR
2 bin 236 metrekare alan kapsayan ve deniz üzerinde yüzer olarak tasarlanan iskelenin, 81 metre boyu, 27.6 metre eni, 3.5 metre yüksekliği bulunuyor. Ana güverteden çatıya olan yüksekliği 7.5 metre olan iskele yaklaşık 2 bin ton ağırlığında. İskele, sancak ve deniz tarafındaki alınlık tarafından aynı anda 3 vapur yanaşarak yolcu indirip, bindirebiliyor.

Görüntü Dökümü:
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-İskelenin genel görüntüleri
-İskelenin içinden görüntü
-Yolculardan görüntü
-Yolcularla röp.
-Vapurun yanaşması
-Vapurdan inen yolcular
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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