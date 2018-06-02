- VELİLERDEN FENERBAHÇE GENEL KURULU'NA "LGS" TEPKİSİ

- Fenerbahçe kongresindeki tezahüratlar LGS\'ye giren öğrencileri olumsuz etkiledi

Veliler,

\"Çocuklarımızın bütün motivasyonu bozuldu. Bütün emekleri bitti\"

Haber-Kamera: Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul,(DHA)

Fenerbahçe kongresindeki tezahüratlar LGS\'ye giren öğrencileri olumsuz etkiledi.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ülker Stadyumu\'nda saat 10:30\'da başladı. Stat içinde yapılan tezahüratlar okuldaki öğrencilere kadar gidince veliler olaya büyük tepki gösterdi. Stadın yan tarafında bulunan Kenan Evren Lisesi\'nde Liseye Geçiş Sınavı\'na (LGS) giren öğrencilerin bulunması sebebiyle stattaki tezahüratlar ve protestolardan çocuklarının etkilendiği gerekçesiyle veliler FB Divan Başkanlığı\'na ulaşmak istedi. Okul önünde sınavdaki çocuklarını bekleyen veliler, sınav saatinde böyle bir seçimin yapılmaması gerektiğini dile getirdiler. Genel Kurul sebebiyle stattan yükselen sesler sonrasında Fenerbahçe Kulübü\'nden ilk etapta kimseye ulaşamadıklarını söyleyen veliler, çocuklarının uzun bir süredir LGS\'ye hazırlandıklarını belirterek Başbakanlık İletişim Merkezi\'ne (BİMER) ve İstanbul Valiliği\'ne şikayette bulunacaklarını ifade ettiler.

\"ÇOCUKLARIMIZIN BÜTÜN MOTİVASYONU BOZULDU. BÜTÜN EMEKLERİ BİTTİ\"

Bir veli tepkisini, \"Sesten, tezahürattan, alkıştan çocuklarımızın bütün motivasyonu bozuldu. Bütün emekleri bitti. Bir Allah\'ın kulu stada engel olamadı\" diyerek gösterirken, başka bir veli de, \"Sınavın ve kurulun tarihi daha önceden belliydi. Keşke ya bu okula sınav vermeselerdi, ya da kurul saatini daha geç başlatsalardı. Bu çocuklara yazık günah\" ifadelerini kullandı.

Durum Divan Başkanı Vefa Küçük\'e iletildiğinde ise gecikmeli de olsa statta anons yapıldı ve öğrencilerin rahatsız oldukları Fenerbahçeli üyelere duyuruldu. Gürültü azalmayınca genel kurula 13.30\'a kadar ara verildi. Fenerbahçe genel kurulu sınav bittikten sonra devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Vefa Küçük\'ün üyeleri uyarması

- Stattan görüntü

- Okuldan görüntü

- Velilerden detaylar

- Ağlayan bir veliden görüntüler

- Okul önünde bekleyen velilerin açıklamaları

- Genel detaylar