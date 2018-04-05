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- VALİ ŞAHİN'DEN İKİNCİ AÇIKLAMA: İÇERİDEKİ HASTALARIN TAMAMI TAHLİYE EDİLMİŞ DURUMDA

* Vali Şahin,  " 8

05 Nisan 2018 22:13

* Vali Şahin,

 \" 8. katta yoğun bakımda olan hastalarımız güvenli bir alana alınarak hem itfaiyemizin hem doktorlarımızın kontrolü altında. Şu anda orada tutuluyorlar.\"

\"Yangınla ilgili 2 başsavcı vekili ve 4 savcı görevlendirildi\"


Haber-Kamera: Enver ALAS - Harun UYANIK-Taner YENER / İSTANBUL,DHA
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde çıkan yangınla ilgili hastane bahçesinde ikinci kez basın açıklaması yaptı. 
Vali Şahin, \"Yangın büyük bir kısmıyla kontrol altına alındı. İçeriden itfaiyecilerimizin verdiği bilgiye göre içeride yangın yok, sadece duman var. Duman tahliyesi yapılıyor. Yangın dış yüzeyde ve çatıda meydana geldi. İçerideki hastaların tamamı tahliye edilmiş durumda arkadaşlarımızın bana verdiği ilk bilgilere göre. Yalnız 8. katta yoğun bakımda olan hastalarımız güvenli bir alana alınarak hem itfaiyemizin hem doktorlarımızın kontrolü altında. Şu anda orada tutuluyorlar. Aşağıya inme noktasında eğer karar verilirse, doktorlarımız \'uygundur, indirilebilir\' derlerse indirilecektirler. Yoksa şu anda arkadaşlarımın verdiği ilk bilgiye göre orada güvenli bir noktada tutuluyorlar\" dedi.

İKİ BAŞSAVCI VEKİLİ VE DÖRT SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
\"Dumandan etkilenmişler mi?\" şeklindeki bir soruya Şahin, \"Dumandan etkilendiklerine dair bir bilgi vermediler ama etkilenmiş olsalardı onu da söylerlerdi bana. Bunlar biliyorsunuz ilk bilgiler. Daha detaylı bilgiler daha sonra sizinle paylaşılacaktır\" şeklinde yanıt verdi. 
Şahin, \"Burada sayın başsavcımızla da beraberiz. İki başsavcı vekilimiz ve dört savcımız konuyla ilgilendirildiğini şimdi bana söyledi. Geçmiş olsun diyoruz. Allah böyle bir kaza ile bizleri muhatap kılmasın. Umudumuz ve inşallah neticesi de böyle olur; en büyük sevincimiz şu ana kada bir can kaybı yaşanmamış olmasıdır. Şu ana kadar böyle bir bilgi gelmemiş olmasıdır\" diye konuştu.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili bir soruya ise Vasip Şahin, \"Söndürme çalışmaları devam ettiği için şu anda onun çıkışıyla ilgili arkadaşlarımız teknik incelemelerini yapacaklar. Daha sonra bununla ilgili bilgi verilecek. İçeride daha detaylı bir inceleme yapılıyor\" dedi. 


Görüntü Dökümü
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Vali Şahin\'in basın açıklaması
-Soruları yanıtlaması
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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