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- VALİ ŞAHİN : YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-  Hakan KAYA - İstanbul DHA  İstanbul Valisi Vasip Şahin, Davutpaşa'da  5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında 06

11 Haziran 2018 13:20

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-  Hakan KAYA - İstanbul DHA 
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Davutpaşa\'da  5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında 06.30 sıralarında başlayan yangın ile ilgili açıklama yaptı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, olay yerine gelen Vali Şahin, \"Yangına 89 araçla müdahale ediliyor. Yangın kısmen kontrol altına alındı. 5 katlı. Her katı 2 Bin metrekareden 10 bin metrekarelik binada yangın başladı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybına dair bir bilgi yok. Fabrika sahiplerinin verdiğin bilgiye göre de içeri de kimse yok. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil\" dedi. 

Görüntü dökümü:
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-Valinin açıklamaları

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