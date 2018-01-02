- ÜSKÜDAR'DA 3 KATLI AHŞAP BİNA YANIYOR (2)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Üsküdar\'da 3 katlı ahşap binada yangın çıktı.

Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi Tomruk Ağası Sokak\'ta bulunan 3 katlı ahşap bir binada saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Binanın 2. katındaki dairede elektrik sobasından çıktığı belirtilen yangın kısa sürede bütün binayı sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Ahşap binanın yanması

-Binadan çıkarılan tüpler

-Bina sakinleri ile röp

-Genel ve Detay



