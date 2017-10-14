  ÜNLÜ SANATÇI BAHAR ÖZTAN AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIMDA

İstanbul DHA

Yeşilçam\'ın ünlü oyuncularından Bahar Öztan, 11 saat süren bir ameliyat geçirdi.

Öztan, geçen yıl yakalandığı yumurtalık kanserinin nüksetmesi nedeniyle Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi\'nde dün sabah ameliyata alındı. 11 saat süren ameliyatın ardından ünlü sanatçı yoğun bakım ünitesine alındı.

Prof. Dr. Bilgi Baca, ameliyatın başarılı geçtiğini belirtti. Ameliyatta karın içine yayılan tümörlerin alınarak sıcak kemoterapi uygulandığını belirten Prof. Dr. Baca, Öztan\'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğünü ve sağlık durumunun stabil olduğunu belirtti.

