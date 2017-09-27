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- ÜMRANİYE'DE HURDACILARIN TAŞLI, SOPALI, SİLAHLI KAVGASI:  3 YARALI

  Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN - Cengiz ÇOBAN/ İstanbul DHA Ümraniye'de hurdacılık yapan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı

27 Eylül 2017 17:58

 

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN - Cengiz ÇOBAN/ İstanbul DHA
Ümraniye\'de hurdacılık yapan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Pompalı silahla ateş edilen taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.
Kavga, Ümraniye Şerif Ali Mahallesi Serdivan sokakta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Hurdacılık yapan iki  grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ EDİLDİ
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşencegruplar taş ve sopalarla birbirlerine saldırdılar. Bir kişi ise pompalı tüfek ile karşı gruba ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere götürüldü. Polis sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Kavgada fırlatılan taş ve sopalar nedeniyle sokak adeta savaş alanına döndü. Hurdacılara ait bir kamyonet ise atılan taşlar nedeniyle 
zarar gördü. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
 
Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Yerlerdeki taşlar
-Yaralıların ambulansa koyulması
-Taşlanarak zarar verilen kamyonet
-Kalabalık grup
-Polis
-Genel ve detay
 
 

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