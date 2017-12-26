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- TUZLA'DA PANİK YARATAN KOKU: ÇALIŞMA YAPILAN YERLERİN GÜNDÜZ GÖRÜNTÜSÜ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA Tuzla İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, dün akşam genizleri yakan koku paniğe yol açtı

26 Aralık 2017 12:29

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA
Tuzla İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, dün akşam genizleri yakan koku paniğe yol açtı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden gece saatlerinde yapılan açıklamada, \"Sözkonusu kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. İlk incelemelerde, insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir\" denildi.  Ekiplerin gece çalışma yaptığı alanlar  gündüz görüntülendi.

Görüntü Dökümü : 
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-Çalışma yapılan yerden görüntü
-Sanayi bölgesinden görüntü
-Dereden görüntü
-Dereye akan atıksu
-Genel ve detay görüntüler
 

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