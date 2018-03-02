- TUZLA'DA DURDURULAN TANKERDE 30 TON 'ON NUMARA YAĞ' ELE GEÇİRİLDİ  

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tuzla\'da bir tankerde 30 ton on numara yağ ele geçirdi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tuzla Deri Sanayi bölgesinde akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri 27 Şubat\'ta yaptığı çalışmalar sırasında yolda ilerlerken dış tarafı aşırı kirli ve yağlı bir tankerden şüphelenerek aracı durdurarak incelemeye başlattı. Ekipler, tankerin içinde yaklaşık 30 ton \'on numara yağ\' olarak bilinen kaçak akaryakıt ele geçirdi. Polis, olayla ilgili olarak tanker sürücüsü R.S.\'yi gözaltına aldı. R.S. hakkında 5607 sayılı \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa\' göre işlem başlatıldı.



TANKERE OPERASYON POLİS KAMERASINA

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde polis ekiplerinin yolda giden tankerden şüphelenerek durdurması tankerde inceleme yapması görüldü. Kaçakçılık polisleri tankerin üstüne çıkarak depolarında bulunan kaçak akaryakıttan numuneler alarak test etmesi kaydedildi.



Görüntü Dökümü:

----------

(POLİS KAMERASI)

-Tankerin yolda ilerlemesi

-Polis ekiplerinin tankeri incelemesi

-Ekiplerin tankerde bulunan depolardaki kaçak akaryakıt

-Polis ekiplerinin akaryakıtları test etmesi

-Genel ve detaylar