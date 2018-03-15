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 - TOPÇULARDA TRAMVAYLAR ÇARPIŞTI (3)

- KAZANIN HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI Haber: Alper KORKMAZ - Zeki GÜNAL - Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA Topçular istasyonunda tramvayların çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 makinist  ve bazı yolcular yaralandı

15 Mart 2018 15:25

- KAZANIN HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI

Haber: Alper KORKMAZ - Zeki GÜNAL - Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Topçular istasyonunda tramvayların çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 makinist  ve bazı yolcular yaralandı.
Topçular istasyonundaki kaza saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre istasyonda duran tramvaya arkadan gelen tramvay çarptı. Kazada arkadan çarpan tramvayın makinistiyle birlikte bazı yolcular yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.  Metro İstanbul\'dan yapılan açıklamalada, \"T4 Hattımızda meydana gelen kazada makinistimiz ve 2 yolcumuz hafif yaralanmıştır. Hayati bir tehlikeleri bulunmamaktadır. İlgili tüm birimler gerekli müdahaleleri yapmaktadırlar\" denildi.

KAZANIN HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR
Öte yandan kazanın hemen ardından istasyonda yaşananlar yolcuların kamerasına yansıdı. İstasyondakiler tramvayların çarpışmasıyla toz bulutu yükselen yere koşuyor. Sıkışan makiniste yardım için istasyondakiler seferler olurken diğer yaralılara yardım ediliyor.


Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan tramvaylar
-Yaralılar
-Yaralıların hastaneye kaldırılması
-Kazanın hemen ardından çekilen görüntüler (EK)


 

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