 - TOPÇULARDA TRAMVAYLAR ÇARPIŞTI (2)

Haber: Alper KORKMAZ - Zeki GÜNAL - Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Topçular istasyonunda tramvayların çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1\'i makinist bazı yolcular yaralandı.

Topçular istasyonundaki kaza saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre istasyonda duran tramvaya arkadan gelen tramvay çarptı. Kazada arkadan çarpan tramvayın makinistiyle birlikte bazı yolcular yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan tramvaylar

-Yaralılar

-Yaralıların hastaneye kaldırılması

-Detaylar

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