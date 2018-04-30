- THY PİLOTU: KUŞA ÇARPTIK

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  Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)  LJBULJANA-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağı, Atatürk Havalimanı’na inişi sırasında kuşa çarptı

30 Nisan 2018 20:22

 
Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) 
LJBULJANA-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağı, Atatürk Havalimanı’na inişi sırasında kuşa çarptı.
Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları\'nın bugün TK-1062 sefer sayılı Ljubljana\'dan gelen uçağı, saat 12.00’de Atatürk Havalimanı\'na inişi sırasında kuşa çarptı. THY\'nin Airbus 321 tipi uçağı sorunsuz iniş yaparken, o anların ses kaydı da ortaya çıktı. THY pilotu, Hava Trafik Kontrol Merkezi\'ne \"Son yaklaşmada pist üzerinde kuşa çarptık\" dedi. Trafik Kontrol Merkezi de \"Kontrol ediyoruz\" yanıtını verdi.


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