T24 LogoT24 Logo
Gündem

- TEM OTOYOLU'NDA HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ: YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI 3

Haber-Kamera Ersan SAN-İSTANBUL DHA TEM Otoyolu İstanbul istikameti Celaliye mevkiinde hafriyat kamyonu devrildi

09 Ocak 2018 15:58

Haber-Kamera Ersan SAN-İSTANBUL DHA
TEM Otoyolu İstanbul istikameti Celaliye mevkiinde hafriyat kamyonu devrildi.
Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi.  Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kum yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyonu kaldırmak için olay yerine vinç çağrıldı. Kamyonun yol kenarına çekilip yola dökülen kumun temizlenmesinin ardından yol yaklaşık 45 dakika sonra trafiğe açıldı.


Görüntü Dökümü:
--------------
-Kazadan görüntü
-Trafikten görüntü
-Aracı kaldırma çalışmaları
-İtfaiyenin çalışmaları
-Yolun açılması
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Ersan SANİSTANBUL DHA TEM OtoyoluCelaliyeKazaTEM OtoyoluYoldaKamyonuKamyonunGörüntü Dökümü Kazadan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24