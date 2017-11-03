- TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, İBB BAŞKANI UYSAL'I ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Mevlüt Uysal\'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Saraçhane\'deki Başkanlık binasına gelen Kahraman, kapıda Uysal ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Tören Mangası tarafından karşılandı. Kahraman, 15 Temmuz şehitlerinin isim ve fotoğraflarının yer aldığı panoyu görünce, dua etti.

\"İNANIYORUM Kİ İSTANBULUMUZA BÜYÜK HİZMETLER YAPACAKSINIZ\"

Kahraman, İBB şeref defterine imza attıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kahraman, \"Bir söz var ya; yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır\' diye. İnanıyorum ki İstanbulumuza büyük hizmetler yapacaksınız, başarılı olacaksınız, çok hoş sedalar bırakacaksınız. Çok memnunum, sizin gibi değerli bir şahsiyete İstanbul\'a teslim edilmesinden. İstanbul Türkiye ve dünya demek. Nice örnek hizmetler ve başarılar dilerim\" dedi.

Deftere yazdıklarından da bahseden Kahraman, \"Defterde başarı dileklerimi dile getirdim. Mevlüt Uysal\'ın daha önceki çalışmalarının zaten çok iyi olacağına şahitlik ettiğimi ifade ettim. İstanbul bir dünya şehri, dünya iyisi, dünya merkezi. Böyle bir şehirde, devletler ötesi bir şehir, böyle bir şehirde böyle bir şahsiyetin büyük başarı kazanacağına, bundan hepimizin mesut ve bahtiyar olacağına dair inancımı ifade ettim. Tekrar başarılar diliyorum\" diye konuştu.

Konuşmasından sonra İBB Başkanlık makamına geçen TBMM Başkanı Kahraman\'ın ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüntü Dökümü:

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-Kahramanın aracının gelişi

-Karşılama töreni

-Kahraman\'ın dua etmesi

-Deftere yazması

-Açıklamaları

-Uysal ile fotoğraf çektirmesi

-Genel ve detaylar

