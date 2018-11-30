- TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM İSTANBUL'DA

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Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK- Güven USTA - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA  Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, cuma ve ikindi namazını Amine Hatun Camii'nde kıldı

30 Kasım 2018 19:41

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK- Güven USTA - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, cuma ve ikindi namazını Amine Hatun Camii\'nde kıldı.
TBMM Başkanı Yıldırım öğlen saatlerinde Tuzla\'da bulunan konutunda çıkarak, Amine Hatun Camii\'ne gitti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım\'a oğlu Erkan Yıldırım da eşlik etti. Yıldırım, cami girişinde avluda bekleyen çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yıldırım çocuklarla fotoğraf çektirdi. Cuma namazının ardından, ikindi namazını da burada kılan Yıldırım, cami çıkışında kısa süre vatandaşlarla sohbet etti. Binali Yıldırım daha sonra tekrar konutuna geçti. Bu arada Yıldırım\'ın ardından eşi Semiha Yıldırım\'ın da camiden ayrıldığı görüldü. 

Görüntü dökümü
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-Amine Hatun Cami\'nden ayrıntı
-Yıldırım\'ın camiye giriş
-Yıldırım\'ın çocuklarla fotoğraf çektirmesi
-Semiha Yıldırım\'ın camiden ayrılışı
-Yıldırım ve beraberindekilerin camiden çıkışı

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