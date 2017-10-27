- TARİHİ ESER VE CEP TELEFONU OPERASYONU KAMERADA

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul ve Antalya\'da yaptığı operasyonda Roma dönemine ait tarihi eserler, yağlı boya tablosu ve binlerce cep telefonu materyalleri ele geçirildi. Operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın önlenmesine yönelik olarak 19 Ekim\'de İstanbul ve Antalya\'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul\'da 12 adres ve Antalya\'da bir eve baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 18\'i Roma İmparatorluğu dönemine ait sikke, 4\'ü yağlı boya tablosu, toprak kulp, insan figürü, bileklik, bronz yüzük olmak üzere toplam 27 parça tarihi eser, 10 bin 853 adedi mobil LCD ekranı olmak üzere toplam 21 bin 664 parça cep telefonu aksesuar ve aksamları ile 700 adet taşıt kamerası ele geçirildi. Polis ekipleri kaçakçılıktan elde edildiğini değerlendirilen 29 bin Euro, 50 bin 571 Amerikan Doları ve 45 bin 720 lira paraya el koydu.

Ekipler operasyonla ilgili olarak 7 kişi hakkında \'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu\' ile \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa\' muhalefet suçlarından işlem yaptı.

Görüntü Dökümü

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(Polis kamerası)

-Ele geçirilen tarihi eserler ve materyaller

-Paraların görüntüsü

