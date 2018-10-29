- TARİHİ AÇILIŞ İÇİN KONUKLAR YERİNİ ALDI

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Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA İstanbul Yeni Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yabancı konuk devlet baskanlarının katılımıyla açılacak

29 Ekim 2018 19:21

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
İstanbul Yeni Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yabancı konuk devlet baskanlarının katılımıyla açılacak. Açılış torenine Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Revna Demırören, kızı Yelda Demirören ve iş adamı Kıvanç Oktay da katılıyor. Törende Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal da yer aldı.

Görüntü Dökümü:
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-Demirören ailesinin görüntüleri
-Mehmet Soysal\'ın görüntüsü

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