- TARİHİ AÇILIŞ İÇİN KONUKLAR YERİNİ ALDI

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

İstanbul Yeni Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yabancı konuk devlet baskanlarının katılımıyla açılacak. Açılış torenine Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Revna Demırören, kızı Yelda Demirören ve iş adamı Kıvanç Oktay da katılıyor. Törende Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal da yer aldı.

Görüntü Dökümü:

----------

-Demirören ailesinin görüntüleri

-Mehmet Soysal\'ın görüntüsü