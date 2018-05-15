  TAKSİM'DEKİ DEV TÜRK BAYRAĞI YARIYA İNDİRİLDİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

İsrail\'in Kudüs\'teki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Türkiye\'de üç gün süreyle ulusal yas ilan edildi. Ulusal yas nedeniyle Taksim Meydanı\'ndaki dev Türk bayrağı da yarıya indirildi.

ABD\'nin Tel Aviv\'de bulunan elçiliğini Kudüs\'e taşımasının ardından yaşanan olaylarda İsrail\'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için üç gün süreyle ulusal yas ilan edildi. Ulusal yas nedeniyle Taksim Meydanı\'ndaki dev Türk bayrağı ve Cumhuriyet Anıtı önündeki bayrak da yarıya indirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Taksim Meydanı\'ndan görüntü

-Dev Türk bayrağından görüntü

-Taksim Cumhuriyet Anıtı\'ndan görüntü

-Genel ve detaylar

