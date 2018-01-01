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 - TAKSİM'DE BİR KİŞİ DAHA TACİZ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL

01 Ocak 2018 04:42

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL.(DHA)
Taksim Meydanı\'nda bir kişi daha taciz iddiasıyla güven timleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi, Taksim Polis Merkezi Amirliği\'ne götürüldü. 
Yılbaşına girilmesiyle birlikte Taksim Meydanı\'nı ve İstiklal Caddesi\'ndeki insan yoğunluğu sürüyor. Gece saatlerinde Taksim Meydanı\'nda bir kişi daha  taciz ettiği iddiasıyla Güven Timleri Şube Müdürlüğü\'ne bağlı sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Kelepçelenen kişi, Taksim Polis Merkezi Amirliği\'ne götürüldü. 

Görüntü Dökümü:
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-Gözaltına alınan kişinin polisler tarafından götürlmesi
 

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