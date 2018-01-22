  SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASI SORUŞTURMASI: 18 KİŞİDEN 9'U GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya paylaşımları üzerinden \"PKK/PYD propagandası\" yürüttüğü tespit edilen 18 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri\'nin bu kişilere yönelik yaptığı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dergi, kitap, doküman ve dijital malzemeler ele geçirildiği öğrenildi. TEM ekiplerinin hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 9 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.