- SOSYAL MEDYADA TERÖR  PROPAGANDASI SORUŞTURMASI

- HDP SANCAKTEPE İLÇE EŞ BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Sancaktepe HDP İlçe Eş Başkanı M.Z.K.\'nın sosyal medya üzerinden terör örgütü ve yapılanmalarını övücü video ve görsel paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri dün düzenlediği operasyonla gözaltına alınan M.Z.K. sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürdü. M.Z.K.\'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.