 - ŞİŞLİ'DE VELİLERİN OKUL EYLEMİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Şişli Endüstri Meslek Lisesi\'nin Kurtuluş Ortaokulu\'na taşınacağını iddia eden bir grup veli, basın açıklaması yapıp Şişli Kaymakamlığı\'na yürüdü.

Şişli Endüstri Meslek Lisesi\'nin yıkılarak yerine otel ve rezidans yapılacağını, buradaki öğrencilerin ise Kurtuluş Ortaokulu\'na gönderileceğini öne süren veliler, sabah saatlerinde Kurtuluş Ortaokulu önünde toplandı . Veliler, Kurtuluş Ortaokulu öğrencilerinin de Mahmut Şevketpaşa Ortaokulu\'na gönderileceğini iddia etti.

Çocuklarının başka okula gitmemesi için imza kampanyası yapan veliler \"Okulumuzu bırakmak istemiyoruz\" \"Kurtuluş Ortaokulu bizimdir\" yazılı pankartlar açtı.

Öğrenci velisi Sema Yalçın ; \"Şişli Endüstri Meslek Lisesinin Kurtuluş Ortaokulu\'na taşınması öngörülüyor. Buradaki öğrenciler de Mahmut Şevketpaşa Ortaokuluna gönderilecek. Burada sıkıştırılmış bir eğitim verilecek.Bizler Kurtuluş Ortaokulu velileri olarak buna karşıyız. Okulumuzdan vazgeçmek istemiyoruz. Bunun için her türlü yasal yolu deneyeceğiz. Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne, Kaymakamlığa ve bakanlığa gideceğiz. Bizi görmüyorlarsa çocuklarımızla oturma eylemine devam edeceğiz.Resmi bir karar yok ama çocuklarımıza Pazartesi günü eğitimlerine Mahmut Şevketpaşa Ortaokulu\'nda öğlenci grup olarak devam edecekleri söylenmiş. Biz velilere bir şey söylenmedi. Sadece çocuklara söylenmiş. Emrivaki şekilde bir şeyler yapılıyor\" dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından veliler Şişli Kaymakamlığı\'na doğru yürüyüşe geçti. \"Okulumuz Bizimdir Bizim Kalacak\" şeklinde sloganlarla yürüyen veliler kaymakamla görüşmek için kaymakamlığa gitti. Bir grup veli dilekçelerini vermek ve kaymakamla görüşmek için içeri girdi. Yapılan toplantıda konunun vali yardımcısı ile görüşüleceğini belirten veliler kaymakamlık önünden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kurtuluş Ortaokulu önünde toplanan veliler

-Velilerin taşıdığı pankart ve dövizler

-Öğrencilerin camlara çıkması

-Basın açıklamasının yapılması

-Kaymakamlığa doğru yürüyüşe geçilmesi

-Velilerin kaymakamlığa girişi

-Velilerin kaymakamlıktan çıkarak açıklama yapması

-Genel ve detaylar

