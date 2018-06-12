  ŞİŞLİ'DE 3 ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN KARIŞTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

ŞİŞLİ\'de 3 özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza Şişli Halaskargazi caddesinde dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ergenekon Caddesi\'nden Halaskargazi Caddesi\'ne giren İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü önündeki otobüse o da bir önündeki otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 3 otobüsün 6 yolcusu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri 6 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

KAZA KAMERADA

Kazanın otobüsteki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde birden hızlanan otobüsünün önündeki otobüse hızla çarptığı görülüyor. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otobüs de önündeki otobüse çarpıyor.

Görüntü Dökümü;

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-Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri

-Dün çektilen aktüel görüntüler

