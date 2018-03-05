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  ŞİŞLİ MESLEK LİSESİNİN YANINDAKİ TOPRAK KAYMASIYLA İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜLER

Haber: Ali AKSOYER - / İSTANBUL DHA)  Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin etrafındaki AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle, okulun hemen yanında korkutan görüntü oluştu

05 Mart 2018 20:10

Haber: Ali AKSOYER - / İSTANBUL DHA) 
Şişli Endüstri Meslek Lisesi\'nin etrafındaki AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle, okulun hemen yanında korkutan görüntü oluştu. Okulda eğitim gören 400 öğrenci, inşaatın temel atma çalışmaları sebebiyle oluşan uçurumdan dolayı tedirgin oldu. Lisenin yanında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
Lisede öğrenciler eğitim görmeye devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Veliler tarafından çekilen toprak kayması
-Okulun çevresinden detaylar

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