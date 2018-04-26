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- SİLİVRİ'DE DEHŞET: KADINI VURUP İNTİHAR ETTİ

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA Silivri'de kadını vuran kişi aynı silahla intihar etti

26 Nisan 2018 15:39

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Silivri\'de kadını vuran kişi aynı silahla intihar etti.
Silivri\'deki olay bir sitede sabah saatlerinde meydana geldi. Mustafa B., siteye girerek evli ve iki çocuğu bulunan Şennur T.,isimli kadına silahla ateş etti. Daha sonra silahı kendisine doğrultan Mustafa B., kafasına ateş ederek intihar etti.  Ağır yaralanan Şennur T., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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