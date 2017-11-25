 - SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDEKİ KAVGA KAZAYLA SONUÇLANDI   

- Otomobilin içinde kavga ettiği sürücüyü kaza sonrası bacağından vurdu.

Haber-Kamera: Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ İSTANBUL (DHA)

Şişli\'de seyir halindeki otomobilin içinde çıkan kavga kazayla sonuçlandı. Kazanın ardından otomobilden inen kişi, tartıştığı kişiyi silahla vurdu.

Olay Piyalepaşa Bulvarı\'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki araçtaki iki kişinin tartışarak ilerliyordu. Tartışma kavgaya dönüşünce sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce bir araca ardından da park halindeki minibüse çarptı. Otomobilden inen 2 kişinin tartışması , kazaya rağmen son bulmadı. Tartıştığı kişi, sürücüyü tabancayla bacağından vurdu.

Yaralı sürücü, hasarlı araçla kaçtı. Saldırgan ise yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi geldi. Bir süre sonra aracın yakında bir yerde terkedildiği belirlendi. Kaldırıma çıkan aracın askıda kalması nedeniyle sürücünün aracı bırakarak kaçtığı anlaşıldı. Polis ekipleri araçta ve çevrede incelemelerde bulundu.

Aracı zarar gören kişi, \"Aracın içerisinde sürücü ve yolcu koltuğunda oturan kişi boğuşma halindeydi. Arabalara vura vura sağ tarafta olan arkadaşı düşürmeye çalışıyordu. Burada bulunan araçlara vurdu\" dedi.

Polis olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Kaza yapan araçlardan detay görüntü

-Olay yerinden detay görüntü

-olayı gören ve kişiler ile röportajlar

-Askıda kalan araçtan detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar



