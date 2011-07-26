-39 SENE SONRA 9 EYLÜL'DE İZMİR (A.A) - 26.07.2011 - Futbolda, 2011-2012 sezonunun Spor Toto Süper Lig'de 9 Eylül'de başlayacağının açıklanmasıyla, Süper Lig'de ilk düdük 16. defa eylül ayında çalacak. Milli Lig adıyla 1959'da başlayan daha sonra Birinci Futbol Ligi ve Süper Lig adlarını alan ligde ilk maç, 21 Şubat 1959'da İzmirspor ile Beykoz arasında oynanmıştı. 1959-1960 sezonundan itibaren genellikle ağustosun son haftalarında ve eylül ayında ilk düdüğün çaldığı ligde, şu ana kadar geri kalan 53 sezonda lig 37 kez ağustos, 15 kez eylül ve 1 kez de şubat aylarında başladı. -DAHA ÖNCE 2 KEZ 9 EYLÜL'DE BAŞLADI- En son 1989-1990 sezonunda eylül ayında (2 Eylül 1989) başlayan Süper Lig'de, bu sezon planlandığı gibi ilk düdük iki kez 9 Eylül tarihinde çaldı. 1967-1968 ve 1972-1973 yıllarında 9 Eylül'de başlayan Süper Lig, ağustos ve eylül ayları içinde şu ana kadar en geç 1969-1970'de (20 Eylül 1969), en erken de 2006-2007'de 4 Ağustos 2006 tarihinde başlamıştı.