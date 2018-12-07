- SEAN PENN TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA
Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında belgesel çekmek üzere Türkiye\'ye gelen ünlü Hollywood oyuncusu Sean Penn, THY\'nin tarifeli seferiyle ülkesine döndü.
Atatürk Havalimanı\'ndan saat 15.10\'da kalkan TK-077 sayılı İstanbul-Miami uçağıyla giden ünlü aktör, basın mensuplarının Kaşıkçı cinayetine ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı. Pasaport sonrasında uçağın körüğüne kadar elektrikli golf aracılığıyla bırakılan Sean Penn, güvenlik kontrollerinin ardından uçağına bindi.
Görüntü Dökümü
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-Sean Penn\'in golf aracıyla getirilmesi
-Gazetecilerin soruları
-Sean Penn\'in güvenlik kontrollerinden geçişi
-Aranması
-Genel ve detaylar