39 saniyede ketçabı içti

Hindistan'ın Delhi kentinde yaşayan Guinness Rishi isimli adam 39 saniyede 490 gramlık bir ketçap şişesini mideye indirerek izleyenleri hayret içinde bıraktı.



Onun için hız öyle önemli ki, işinin olmazsa olmazı herkesten çok daha hızlı olmak!



Adını Guinness'e yazdırmasına bile gerek yok çünkü zaten adı Guinness! Hindistan'ın Delhi kentinde yaşayan Guinness Rishi, 39 saniyede 490 gramlık bir ketçap şişesini içerek tüm dünyayı şaşırtıyor.



67 yaşındaki adam, kendisinin bu alanda bir ilke imza attığını ve yemeklere konan favori sosu en hızlı içme rekorunun elinde bulunduğunu belirtiyor.



Daha çok acılı ketçapı seven Guinness Rishi'nin ketçaptaki tercihi ise Maggi ya da daha geleneksel olan Heins markası. Gerçek ismi Har Parkash olan adam, bu alanda 19 dünya rekoru kırarak ismini Guinness Rishi'ye çevirmeyi uygun bulmuş ama hiçbir rekorunu adını aldığı Guinness Rekorlar kitabı için onaylatmamış.



İnsanların kendisini sıra dışı adam olarak tanımladığını söyleyen hızlı ketçap ustasının yetenekleri bununla da sınırlı değil.Dünyanın en büyük şeker küpünü de inşaa eden adam, yeni adını 1991 yılında almış.



Ketçabın tadını çok sevdiğini belirten Guinness Rishi'ye gelen reklam tekliflerinin de ardı arkası kesilmiyor.



"Ailemin benimle gurur duymasını istiyorum" diyen Guinness, pipetiyle tam tamına 39 saniyede koca ketçap şişesini afiyetle içiyor.

