  Sabiha Gökçen'de iş jeti trafiği de yolcusu da 'uçuş'ta

Gökhan ARTAN/İSTANBUL(DHA) - AVRUPA\'nın en hızlı büyüyen havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, iş jet uçuşlarının da aralarında olduğu genel havacılık uçuşlarıyla da ön plana çıktı. Yılın ilk yarısında 4 bin 66 genel havacılık uçuşunun yapıldığı Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda bu uçuşlarda 106 bin 631 yolcu seyahat etti.

Sürekli yolcu sayısı artan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ (İSG) tarafından işletilen Sabiha Gökçen Havalimanı artık artan tarifeli uçuş trafiği ve yolcu sayısı dışında iş jeti trafiği ile de dikkat çekiyor. Turizm sektöründeki yükselişle beraber iş jeti kullanımı da uçuşa geçti. Türkiye\'de verilere göre 114 Türk tescilli iş jeti var. Birçok ünlü ismin de kendisine ait iş jetleri var. 2017 yılı sonunda 208 hava taksi işletmelerinde kullanılan hava aracı yer alıyor. Genel Havacılık hizmeti veren 78 işletme, 43 de hava taksisi işletmesi bulunuyor.

AYRI TERMİNALİ DE VAR

İş insanları kullanmadığında hava taksisi olarak kiraya verdiği iş jetleri için bazı havalimanlarında genel havacılık terminali dahi var. O havalimanlarından biri de yeni ek iç hatlar terminal ek binası ile yolcu kapasitesi 33 milyondan 41 milyona çıkan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı…Sürekli yolcu sayısı Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali, yolcu terminalinden ayrı bir terminal binasında iş jetleri ya da hava taksi ruhsatıyla uçuş yapan işletmelere hizmet veriyor. Genel Havacılık Terminali\'ni kullanan yolcular; güvenlik, gümrük ve pasaport işlemlerini beklemeden bu terminalde yapabiliyor.



İŞ JETİ TRAFİĞİ ARTTI

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda bu yılın ilk yarısında aralarında iş jetlerinin de olduğu genel havacılık uçuşlarında hem yolcu sayısı hem de uçuş trafiği arttı. 2018 yılının ilk yarısında 4 bin 66 genel havacılık uçuşunda 106 bin 631 yolcu kullandı. İç hatlarda 2 bin 184 uçuşta 68 bin 930 yolcu, dış hatlarda bin 882 uçuşta 37 bin 701 yolcu kullandı.



7 AYDA 19 MİLYON 523 BİN YOLCU KULLANDI

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı\'nın yolcu ve uçuş trafiği de turizm sektörünün yüzünü güldürdü. Açıldığı 2001 yılında sadece 47 bin yolcu tarafından kullanılan ve 2008\'de işletme hakkı 20 yıllığına İSG\'ye devredilen Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan bir günde geçen yolcu sayısı artık 120 bini buluyor. Özellikle 23 Temmuz tarihinde 120 bin 626 yolcuya ev sahipliği yaparak günlük 120 bin yolcu barajını da geçmişti. Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan 2018 Ocak-Temmuz döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 19 milyon 523 bin 193 yolcu kullandı. İç hatlarda yüzde 12 artışla 13 milyon 101 bin 517 yolcu, dış hatlarda ise yüzde 13 artışla 6 milyon 421 bin 676 yolcu uçtu.

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