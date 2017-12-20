- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA OPERASYON:  DEAŞ İLE BAĞLANTILI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN FRANSIZ ÇİFT GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda yapılan operasyonda DEAŞ\'a katılacağı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Fransız makamlarından 3 Mart\'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, Türkiye\'de bulunan Fransız vatandaşı R.M isimli kadının 2 erkek ve 1 kız çocuğuyla terör örgütü DEAŞ\'a katılmak üzere yasadışı yollardan yurt dışına çıkabilecekleri yönünde bilgi verildi. Polis yaptığı çalışmalar kapsamında dün sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda şüpheli R.M, eşi F.P ve 2\'si erkek 1\'i kız çocuğuyla Fransa\'ya gidecekleri sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınırdışı edileceği öğrenildi.





