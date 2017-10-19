 - RESTORANDAKİ CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

* Telefonla konuşuyormuş gibi yaptı, masadaki cep telefonunu böyle çaldı.

Haber: Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA

Maltepe\'de bir restoranda telefonla konuşur gibi yapıp masadaki cep telefonunu çalan kişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe\'deki bir restorana müşteri gibi gelen bir kişi, kasanın yanında bulunan cep telefonunu gözüne kestirdi. Bir süre kasanın bulunduğu masa önünde dolaşan bu kişi telefonla görüşüyormuş gibi davrandı. Uygun bir anı kollayan bu kişi, çalışanlar müşterilerle ilgilendiği sırada cep telefonunu alarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 2 bin lira değerindeki cep telefonu çalınan, restoran çalışanı durumu polise bildirdi. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan kişiyi arıyor

Görüntü Dölümü ;

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- Güvenlik kamerasından hırsızlık anı

