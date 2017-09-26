- POLİS 23 DAKİKA BOYUNCA KOVALADIĞI KAPKAÇÇIYI BÖYLE  YAKALADI   



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mesihpaşa Mahallesi Laleli Caddesi\'ndegeçtiğmiiz cuma günü bir kişinin kapkaç yaptığını fark etti. Polis ekipleri kapkaç yapan Ö.Ö.\'yü yaşanan kovalamacanın ardından yaklaşık 23 dakika yakaladı. Yapılan üst aramasında Ö.Ö.\'den R.K. adlı kişiden çaldığı 1260 dolar çıktı. Gözaltına alınan Ö.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kapkaççı ve polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü

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(Güvenlik Kamerası)

-Kapkaç yapılması

-Kapkaççının kaçması

-Polis ekiplerinin kovalaması

-Şüphelinin yakalanması

-Genel ve detaylar

