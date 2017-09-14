- PERİNÇEK : SİHA'LAR İÇİN KİMSE EMPERYALİST AĞIZLA KONUŞMAMALI

Haber-Kamera-Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL(DHA)

Almanya\'ya çeşitli temaslar için giden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile ilgili tartışmalara değindi.

\"TÜRKİYE\'DE TERÖRİST ÖRGÜTE YER YOK\"

Perinçek, \"Türk ordusu bastırıyor, terör örgütlerini tasfiye ediyor, eziyor. Bu, Türk ordusunun görevi. Türk milleti bunu bekliyor. Türkiye huzur istiyor, barış istiyor. Türkiye\'de terörist örgüte yer yok. Türk ordusu tabii ki kararlı olarak, polisimiz ve köy korucularımızla birlikte terör örgütlerini bitirecek. Buna karşı birtakım şeyler var. Hoşnut olmayan çevrelerin, emperyalist çevrelerin itirazları var. Onlarla aynı ağzı kullanmalarını hiç kimse için doğru bulmuyoruz. Millet de bunu çok iyi değerlendiriyor. Biz, Türk ordusunun bu mücadelesinde yanındayız, önündeyiz, merkezindeyiz\" dedi.

\"ALMANYA\'YA DOSTLUK İÇİN GİDİYORUZ\"

THY\'ye ait bir uçakla Almanya\'nın başkenti Berlin\'e giden Doğu Perinçek Atatürk Havalimanı\'nda düzenlediği basın toplantısında, İki ülkenin güvenliği için dostluğun sürmesinin çok önemli olduğunu belirtti. Perinçek, \"Almanya\'ya dostluk için gidiyoruz. Türkiye Almanya dostluğu için Almanya bizim batı güvenliğimiz için ucundaki unsuru Almanya\'nın güvenliğinin başladığı yer. O bakımdan iki ülke birbirinin dostluğuna muhtaç ekonomik bakımdan da öyle bizim üçüncü büyük ticaret ortağımız aynı zaman da en çok ihracat yaptığımız ülke Almanya\" diye konuştu.

\"HERHALDE ALMANYA\'NIN DA MENFAATİNEDİR\"

\"O yüzden bu iki ülkenin dost olması lazım geleneksel tarihten gelen bağları var\" diyen Doğu Perinçek, \"1\'inci dünya savaşında silah arkadaşlığı var. Bu bir dostluk ziyareti Burada sorunlar var. Almanya\'dan bizim beklentimiz şudur. Türkiye\'nin toprak bütünlüğü Türkiye\'de teröre karşı mücadele Fetullah terör örgütüne ve PKK bölücülüğüne karşı mücadele Almanya\'nın geleceği bakımdan da önemli Almanya\'nın güvenliği buralardan başlar. Bu konularda Almanya\'nın duyarlı olması Türkiye\'nin huzuruna barışına karşı kast eden bazı terör örgütlerine hoşgörü göstermemesi. Herhalde Almanya\'nın da menfaatinedir. Bunları anlatacağız\" ifadelerini kullandı.

\"ALMANYA\'YA VE BATI KAMUOYUNA TEKRAR HATIRLATACAĞIZ\"

Ermeni soykırımının uluslararası bir yalan olduğunu söyleyen Perinçek, \"En son gündemde olan Ermeni soykırımı konusunda Vatan Partisi büyük bir başarı kazandı. YÖK\'e de teşekkür ediyoruz. Almanya\'ya ve batı kamuoyuna tekrar hatırlatacağız. Emperyalist bir yalandır. Ermeni soykırımı uluslararası bir yalandır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şunu saptadı; 1915 olayları meclis soykırımına benzemiyor. Yani 1915 olayları soykırım olarak nitelendirilemez. Bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İsveç\'teki Perinçek davasına iki kez yazdı\" dedi.

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