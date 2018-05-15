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 - PENDİK'TE FERİBOT KIYIYA ÇARPTI; 10 YARALI  (2)

Haber-Kamera: Anıl UÇAN - Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA Pendik İDO İskelesinde bir feribotun kıyıya yanaşması sırasında meydana gelen kazada ilk belirlemeye göre 7 kişi yaralandı

15 Mayıs 2018 18:57

Haber-Kamera: Anıl UÇAN - Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Pendik İDO İskelesinde bir feribotun kıyıya yanaşması sırasında meydana gelen kazada ilk belirlemeye göre 7 kişi yaralandı.
Yalova\'dan Pendik\'e gelen \"Fatih Sultan Mehmet 1\" feribotu saat 14.45 sıralarında yanaştığı sırada teknik arıza nedeniyme iskeleye çarptı. Kazada 10 yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bazı yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken bazılarına da olay yerinde müdahale edildi. 

Görüntü Dökümü:
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-İDO iskelesinden görüntüler
-Yaralılar
-Görgü tanıkları ile röp.


 

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