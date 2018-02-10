 - PENCEREDEN DÜŞEN ÇOCUĞU HAVADA YAKALADILAR (ek görüntüyle yeniden)

- KAĞITHANE\'DE KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de 5 katlı binanın ikinci katındaki dairelerinin penceresine çıkan küçük çocuk aşağıya sarktı. Çevredekiler bir yandan evdekilere haber vermeye çalışırken diğer yandan da küçük çocuğu yakalamak için battaniye açtı. Elleri kayınca düşmeye başlayan küçük çocuğu bina önünde bekleyenler havada yakaladı. O anlar kameraya da yansıdı.

ALT KATTA ASILI ÇARŞAFI AÇTILAR

Kağıthane\'deki olay dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evdekiler başka odada olduğu sırada koltuktan tırmanarak pencereye ulaşan 2 yaşlarındaki küçük çocuk pencereden kenarına çıktı. Küçük çocuğu gören çevredekiler bir yandan dairelekilere ulaşmaya çalıştı bir yandan da alt katın balkonunda asılı çarşafı açarak önlem aldı. O sırada küçük çocuğun çıktığı pencerenin hemen yan penceresinden bir kişi durumu fark etti. Ancak küçük çocuğun bulunduğu pencereye ulaştığında artık çok geçti. Elleri kayan küçük çocuk aşağıya düşmeşe başladı. Bina önünde önlem alan çevredekiler küçük çocuğu yere düşmeden havada yakaladı. O anda olaya şahit olanların yaşadığı mutluluk da cep telefonu kamerası yansıdı.

O ANLARI ANLATTI

Küçük çocuğun ailesi kameralara konuşmak istemedi. Çocuğu kurtaranlan arasında yer alan Mehmet Şit o anları anlattı. Çocuğu gördükten sonra hemen yardım için koştuklarını ifade eden Şit, \"Çarşafı açtık. Çocuk yaklaşık 10 dakika sarktı. Herkes koştu ancak evde kimse yokmuş gibiydi.Biz çocuğu kucağımıza aldıktan sonra annesi geldi\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-OLAY ANININ GÖRÜNTÜLERİ

-Çocuğun sarkması

-Havada yakalanması

-Çocuğun götürülmesi

-Çevreden detaylar (aktüel görüntü)

-Şit\'in açıklamaları

-Görgü tanığı kadın ile röp.

-Çarşafı açanların olayı anlatması