 - PATENLİ 11 GENCİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Haber: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA

Bebek yokuşunda ilerleyen üstü açık bir otomobile tutunan patenli 11 gencin tehliyeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Görüntülerin çekildiği yer Beşiktaş Bebek Yokuşu. 11 patenli genç yokuş yukarı ilerleyen üstü açık bir otomobilin etrafını sardı. Otomobile tututan gençler yokuş yukarı yolculuk etti. Gençler, karşı yönden gelen bir otomobil nedeniyle tehlikeli anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Tehlikeli yolculuğun görüntüleri