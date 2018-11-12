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 - PATENLİ 11 GENCİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Haber: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL  DHA Bebek yokuşunda ilerleyen üstü açık bir otomobile tutunan patenli 11 gencin tehliyeli yolculuğu kameraya yansıdı

12 Kasım 2018 15:30

Haber: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL  DHA
Bebek yokuşunda ilerleyen üstü açık bir otomobile tutunan patenli 11 gencin tehliyeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Görüntülerin çekildiği yer Beşiktaş Bebek Yokuşu. 11 patenli genç yokuş yukarı ilerleyen üstü açık bir otomobilin etrafını sardı. Otomobile tututan gençler yokuş yukarı yolculuk etti. Gençler, karşı yönden gelen bir otomobil nedeniyle tehlikeli anlar yaşadı.  O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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-Tehlikeli yolculuğun görüntüleri

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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